После жалоб жителей Темрюкского района Кубани регоператора обязали вывезти мусор

Лыткаринский городской суд Московской области удовлетворил иск Темрюкского территориального отдела Роспотребнадзора к региональному оператору ООО «Экотехпром» в связи с неоднократными жалобами жителей на несвоевременный вывоз коммунальных отходов. Суд обязал компанию соблюдать установленные санитарными нормами графики и периодичность уборки, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Экотехпром» пыталось оспорить решение, однако апелляционная жалоба, поданная в Московский областной суд, 16 апреля 2025 года была отклонена. Таким образом, решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Ситуация по исполнению требований находится на контроле территориального отдела, который инициировал обращение в суд в целях защиты прав граждан.

Вячеслав Рыжков