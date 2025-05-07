Ростовская область за три дня экспортировала 191,5 тонны птичьего мяса

С территории Ростовской области с 28 по 30 апреля было отправлено 191,5 т. мяса птицы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, продукцию отправили в Азербайджан, Бенин, Габон, Гану, Объединенные Арабские эмираты, Саудовскую Аравию и Таджикистан. Партии были признаны безопасными в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующими требованиям стран-импортеров. Качество мяса подтвердили результаты лабораторных исследований.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Ростовская область за предпоследнюю неделю апреля отправил на экспорт более 400 т. мяса птицы.

Константин Соловьев