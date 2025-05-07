Глава ЕК: соглашение по Украине — путь к новой архитектуре безопасности Европы

Мирное соглашение по Украине должно привести к построению новой архитектуры безопасности в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сказала, выступая на пленарном заседании Европарламента в среду, 7 мая. Она отметила, что задача европейских стран — помочь Украине с участием в переговорном процессе по мирному урегулированию «на собственных условиях».

«Война на Украине в конечном итоге прекратится. И то, как она закончится, будет определять облик нашего континента для будущих поколений,— сказала госпожа фон дер Ляйен.— Плохая сделка может поощрить Россию к тому, чтобы вернуться за большими приобретениями. Это путь к еще большей нестабильности и отсутствию безопасности. Справедливый и долгосрочный мир, напротив, может положить начало новой эре процветания Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности в Европе».

Глава Еврокомиссии заявила, что будущее мирное соглашение, с позиций Евросоюза, должно обеспечивать суверенитет Украины, учитывать принцип территориальной целостности и поддерживать устремления европейских стран.

Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны и дальше поддерживать Киев, чтобы помочь ему «на собственных условиях» вести мирные переговоры. По ее словам, добиться этого можно, если сконцентрироваться на трех задачах, а именно на поддержке обороноспособности Украины, отказе от российских энергоресурсов и ускорении процесса вступления Украины в ЕС.

Подробнее о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов — в материале «Ъ» «О спот, ты мир!».

Анастасия Домбицкая