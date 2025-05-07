Более 1,3 тысяч жителей Кубани пострадали от укусов клещей

В Краснодарском крае зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев обращения за медицинской помощью после укусов клещей, из них 545 — среди детей. Несмотря на масштабность показателя, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года обращаемость снизилась на 20,6%. По данным краевого управления Роспотребнадзора, с начала года лабораторно исследовано более 5,6 тыс. экземпляров клещей, отобранных как с пострадавших, так и из внешней среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Из 722 клещей, снятых непосредственно с людей, в 15,5% случаев выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. С целью профилактики на территории региона продолжается проведение акарицидных обработок, охвативших свыше 2,4 тыс. га, с последующим контролем качества санитарных мероприятий.

Ведомство напоминает, что жители региона могут передавать клещей для анализа в пункты приема Роспотребнадзора. Специалисты призывают соблюдать меры индивидуальной защиты: при выезде на природу использовать закрытую одежду и репелленты.

Вячеслав Рыжков