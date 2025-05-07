«Победа» отменила часть рейсов из-за введенных в аэропортах ограничений

Авиакомпания «Победа» сообщила об отмене части рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки остальных рейсов и перенаправления на запасные аэродромы. Изменения связаны с ограничениями, введенными в аэропортах накануне.

«Мы принимаем все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендуем вам следить за актуальной информацией удобным для вас способом»,— сказано в сообщении авиакомпании.

6 мая ограничения на прием и выпуск самолетов ввели столичные аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево. Внуково вернулось к работе ближе к утру. Мера была связана с риском воздушной опасности. Со вчерашнего вечера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил минимум о 17 украинских беспилотниках, сбитых на подлете к столице. О пострадавших не сообщалось.

Екатерина Отрашкевич