Пензенская полиция изъяла почти 1,5 кг мефедрона у наркокурьеров из Татарстана
Пензенская полиция при обыске 3 наркокурьеров изъяла 1,5 кг мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Пензенская полиция изъяла почти 1,5 кг мефедрона у наркокурьеров из Татарстана
Фото: пресс-служба МВД России
Переводчиков наркотиков остановили на автодороге Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Они перевозили запрещенные вещества в автомобиле «Лада Калина».
Во время обыска машины там обнаружили 17 свертков.
Они собирались доставить наркотики из Республики Татарстан в Саратовскую область для оборудования тайников.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Фигуранты арестованы.