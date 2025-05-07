Пензенская полиция при обыске 3 наркокурьеров изъяла 1,5 кг мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенская полиция изъяла почти 1,5 кг мефедрона у наркокурьеров из Татарстана

Фото: пресс-служба МВД России Пензенская полиция изъяла почти 1,5 кг мефедрона у наркокурьеров из Татарстана

Фото: пресс-служба МВД России

Переводчиков наркотиков остановили на автодороге Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Они перевозили запрещенные вещества в автомобиле «Лада Калина».

Во время обыска машины там обнаружили 17 свертков.

Они собирались доставить наркотики из Республики Татарстан в Саратовскую область для оборудования тайников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Фигуранты арестованы.

Дарья Сайфиева