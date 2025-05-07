В Елабуге местного жителя осудят за стрельбу в подъезде

В Елабуге 38-летний местный житель предстанет перед судом за стрельбу из пистолета в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Следствие установило, что вечером 26 марта обвиняемый находился в подъезде одного из домов на проспекте Мира. Без какой-либо причины выстрелил из охолощенного пистолета в сторону лица подростка 2009 года рождения. Выстрел вызвал кровоизлияние в правом глазу у пострадавшего, которое не причинило вреда здоровью.

Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном.

Материалы дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ переданы в суд.

Артём Дергунов