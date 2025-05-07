В Ростове на съемках фильма скончался кинооператор Игорь Кожевников

На съемочной площадке в Ростове-на-Дону умер 66-летний кинооператор-постановщик Игорь Кожевников. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Из сообщения следует, что у члена Союза кинематографистов России во время съемок 5 мая случился инсульт. Прощание с Игорем Кожевниковым состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.

Игорь Кожевников родился 29 октября 1958 года в Пензе. В 1988 году окончил операторский факультет ВГИКа. За свою фильмографию, которая насчитывает около 30 кинокартин, он поработал с Сергеем Жигуновым, Александром Хваном, Олегом Фисенко и многими другими. В 1999 – 2000 годах создавал визуальный имидж канала «ТВЦ», а с 2002 по 2003 годы работал с «МУЗ ТВ».

Мария Хоперская