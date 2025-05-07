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В Ставропольском крае создали 37 тысяч рабочих мест за год

В Ставропольском крае в 2024 году создано 37 тыс. новых рабочих мест. Средняя зарплата при этом выросла до 51 тыс. руб., сообщил губернатор Владимир Владимиров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Руководитель Ставрополья представил итоги социально-экономического развития края.

«Объем капиталовложений в экономику Ставрополья составил 324 млрд руб.»,— заявил Владимир Владимиров.

Глава кабинета министров подчеркнул значимость региона для туристической сферы и дал положительную оценку новому аэровокзальному комплексу внутренних линий аэропорта Минеральные Воды.

Николай Аксенов

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