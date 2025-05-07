В 10 точках Сириуса волонтеры раздают георгиевские ленточки

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на 10 точках федеральной территории Сириус в рамках всероссийской патриотической акции, приуроченной к 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» будет проходить на федеральной территории Сириус до 9 мая включительно. Мероприятие стартовало во всех регионах страны.

Символ героизма и воинской доблести защитников Отечества раздают жителям и гостям курорта на шести городских площадках ежедневно с 12:00 до 16:00. Среди выбранных локаций — Спортивный парк, пешеходный мост через реку Мзымта, набережная у скульптуры «Олимпийские объекты», территория около Художественно-исторического центра «Сириус» и фонтан «Дружба народов» на бульваре Надежд.

Получить георгиевскую ленту также можно круглосуточно в четырех отелях: «Дельта Сириус», «Омега Сириус», «Альфа Сириус» и «Гамма Сириус».

Организаторы отмечают, что георгиевскую ленточку принято носить на левой стороне груди — ближе к сердцу.

Мария Удовик