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Прокуратура проведет проверку из-за ненадлежащего состояния спортшколы в Сибае

Первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский во время рабочей поездки в Баймакский район и город Сибай обратил внимание на неудовлетворительное состояние местной детско-юношеской спортивной школы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Руководству районной прокуратуры поручено провести тщательную проверку и принять меры реагирования, говорится в пресс-релизе.

По данным из открытых источников, здание спортшколы построено в 1994 году.

Идэль Гумеров

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