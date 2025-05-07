Прокуратура проведет проверку из-за ненадлежащего состояния спортшколы в Сибае
Первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский во время рабочей поездки в Баймакский район и город Сибай обратил внимание на неудовлетворительное состояние местной детско-юношеской спортивной школы.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Руководству районной прокуратуры поручено провести тщательную проверку и принять меры реагирования, говорится в пресс-релизе.
По данным из открытых источников, здание спортшколы построено в 1994 году.