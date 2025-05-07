Прокуратура проведет проверку из-за ненадлежащего состояния спортшколы в Сибае

Первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский во время рабочей поездки в Баймакский район и город Сибай обратил внимание на неудовлетворительное состояние местной детско-юношеской спортивной школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Руководству районной прокуратуры поручено провести тщательную проверку и принять меры реагирования, говорится в пресс-релизе.

По данным из открытых источников, здание спортшколы построено в 1994 году.

Идэль Гумеров