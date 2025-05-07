В Северной Осетии направили 24 млн рублей на обновление сельхозтехники

Северная Осетия в первом квартале 2025 года направила 23,7 млн руб. на приобретение сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2024 году аграрии региона закупили 48 машин на общую сумму 313,5 млн руб. Значительную часть оборудования приобрели в лизинг.

Сельхозпроизводители республики отдают предпочтение российской технике, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и демонстрирует поддержку отечественной промышленности.

Фермерские хозяйства региона также внедряют современные методы землепользования с минимальной обработкой почвы, применяя мощные тракторные комплексы и широкозахватные агрегаты. Такой подход позволяет ускорить обработку полей и повысить качество продукции.

Николай Аксенов