В Самаре из-за утечки без холодной воды остаются более 2,5 тыс. домов

В среду, 7 мая, в 08:35 (MSK+1) поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм в Куйбышевском районе Самары на ул. Старо-Набережной, 2А. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В данным ведомства, на время проведения работ без холодной воды остаются потребители 277 многоквартирных и 2590 частных жилых домов. Ориентировочно восстановить водоснабжение планируют в 22:00.

В «РКС-Самара» сообщают, что на месте происшествия находится и проводят ремонтно-восстановительные работы две бригады, 10 единиц техники и специалисты центральной диспетчерской службы и производственно-технического управления. В настоящий момент поврежденный водовод отключен. Ориентировочное время восстановления — 18:00.

«В настоящее время водоснабжение значительной части Куйбышевского района приостановлено, ведутся работы по переключению на резервные схемы подачи воды. Бойлеры с водой направлены по адресам, согласованными с администрацией района. Прилагаются все усилия, чтобы провести ремонт как можно скорее. Компания приносит извинения за неудобства», — уточняют в компании.

Бойлеры находятся на ул. Бакинской, 27 и ул. Егорова, 2 и 2а.

Руфия Кутляева