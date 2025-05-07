В Оренбурге произошел пожар в многоквартирном доме, два человека спасены

Сегодня ночью, 7 мая, предположительно из-за неисправности холодильника произошло возгорание в одной из комнат в многоквартирном жилом доме на ул. Кирова. Об этом сообщает МЧС Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, специалисты МЧС спасли мужчину 1974 года рождения и женщину 1982 года рождения. Спасенной потребовалась помощь врачей. Пожар ликвидировали на общей площади 15 кв. м 13 огнеборцев и 3 единицы техники.

Руфия Кутляева