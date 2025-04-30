ЮФУ стал одним российских вузов, где начнут обучать топ-специалистов по ИИ

Южный федеральный университет стал одним из шести российских вузов, прошедших отбор на подготовку специалистов уровня ТОП ДС («Top Data Science»). Об этом сообщило Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прошедшие обучение специалисты уровня ТОП ДС смогут принимать участие в научных исследованиях в области искусственного интеллекта, самостоятельно их проводить, создавать новые методы обучения нейросетей и проектировать архитектуру моделей ИИ мирового уровня.

В министерстве отметили, что прием на программы бакалавриата в сфере ИИ стартует уже в этом учебном году. К 2030 году в рамках проекта планируется обучить более 10 тыс. студентов, в том числе по программам магистратуры, которые начнут обучение через два года.

Кроме ЮФУ право на обучение специалистов по ИИ получили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский университет ИТМО, Университет Иннополис, Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный университет.

Константин Соловьев