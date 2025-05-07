Задержаны несколько проходящих через ижевский аэропорт авиарейсов

Несколько авиарейсов, проходящих через ижевский аэропорт, задержаны из-за введенных воздушных ограничений. По данным онлайн-табло «Ижавиа» на 10:10, на прибытие задержаны пять самолетов из Москвы, один — из Санкт-Петербурга. В аэропорту Ижевска задержаны четыре самолета: два по направлению в Москву, по одному — в Калининград и Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Вечером 6 мая в «Ижавиа» уточняли, что обслуживание в аэропортах будет вестись согласно федеральным авиационным правилам. Уточнить статусы рейсов можно на сайте авиаперевозчика. В ночь с 6 на 7 мая были сбиты несколько БПЛА, летевших на Москву, сообщали в Минобороны РФ.