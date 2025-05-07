Курорты Кавминвод заполнены на майские праздники на 90%

Уровень загрузки на майские праздники на курортах Кавказских Минеральных Вод до 90% и выше. Об этом сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма, вице-президенту Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Некоторые курорты Кавминвод, например, Железноводск заявляют о загрузке до 100%. Речь о наиболее востребованных средствах размещения: санаторно-курортных, гостиничных комплексах, пансионатах. Более скромные места размещения всегда можно найти, а лечебницу посетить в частном порядке»,— рассказал Юрий Барзыкин.

По данным эксперта, в майские праздники в путешествия по стране отправятся более 3 млн россиян. Из этого количества более половины примут регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На Северном Кавказе наибольшая доля турпотока — 12% — ожидается в районе Кавказских Минеральных Вод.

Николай Аксенов