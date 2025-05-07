«Прошли по лезвию бритвы»

Германия «может больше», — новый канцлер Фридрих Мерц заявил, что смело и уверенно приступает к работе. Он не отказывается от главной поставленной цели — вывести страну на ведущие роли в Европе. Как известно, ранее Бундестаг дважды голосовал по его кандидатуре. Такое произошло впервые в истории страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что политику будет очень непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фридрих Мерц стал федеральным канцлером со второй попытки, и это по-своему сенсация. Не будем подробно описывать систему власти в Федеративной республике Германия. Если кратко, то суть такова: если победившим на выборах партиям удалось создать коалицию, значит, с утверждением канцлера в парламенте проблем возникнуть по идее не должно. Поскольку таким образом разные политические силы снимают разногласия, договариваются о том, каким курсом поведут страну с учетом мнения своих избирателей. В итоге формируется большинство, которое избирает главу правительства. Кроме того, в данном конкретном случае преодолевается сопротивление недружественных ультраправых популистов из «Альтернативы для Германии». То есть голосование за Мерца участников коалиции должно было стать консолидированным и дать ему 328 голосов поддержки при необходимых 316. Но в результате получилось лишь 310. Почему, доподлинно неизвестно. Однако есть популярная версия, что причиной стала личная неприязнь.

Так бывает, и не только в политике. Даже среди друзей находятся, скажем, завистники и иные тайные недоброжелатели. Ну вот хочется им, как бы это помягче сказать, испортить настроение, возможно, будущему лидеру объединенной Европы. Естественно, это и прямая возможность еще что-то выторговать для себя сверх того, о чем ранее договаривались. Может быть, это просто халатность, а, может быть, даже и заговор. Как бы то ни было, партнеры пообщались, видимо, сгладили острые углы и решили вновь проголосовать, не откладывая процедуру. В результате Мерц стал федеральным канцлером, но явно не с лучшим настроением. Кто-то может увидеть в этом плохой знак. У него была трудная карьера, непросто ему все давалось. Про таких говорят «нефартовый».

И вот что теперь делать? Вместо того, чтобы возвращать лидерство страны, придется тратить время на внутренние дрязги.

Так получается, что Германия по факту едва избежала глубочайшего кризиса с непредсказуемыми последствиями, в том числе и для всей Европы. Как говорится, прошли по лезвию бритвы. И вот теперь главный вопрос — извлечет ли правительство Мерца уроки из этого? Станет сильнее или же, наоборот, ему придется еще больше лавировать и в результате пасть жертвой интриг и недовольства избирателей? Явно непросто будет господину Мерцу. И второй важный аспект, который вытекает из вышесказанного: как быть с «Альтернативой для Германии»? Вступить в борьбу, запретить или все-таки договариваться? Первый вариант видится более вероятным. Впрочем, посмотрим, ибо все только начинается.

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Дмитрий Дризе