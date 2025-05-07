Володин сообщил о жалобах на изменение банками условий оказания услуг

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о жалобах граждан на то, что банки без согласия клиентов меняют условия пользования счетами и картами. Комитету Госдумы по финансовому рынку поручено изучить, как на практике применяют законы о защите прав граждан, пользующихся финансовыми услугами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Володина, банки без уведомления могут ввести комиссию за снятие денег или повысить ее. В числе других жалоб — увеличение банками тарифов на обслуживание, а также повышение процентных ставок по кредитным продуктам. В итоге россиянам приходится через суд добиваться отмены таких решений, которые приводят к дополнительным финансовым тратам, уточнил парламентарий.

Вячеслав Володин напомнил, что по закону банкам запрещено в одностороннем порядке ухудшать прописанные в договоре условия. Также банки обязаны раскрывать все условия получения заемных средств, предупреждать о рисках и максимально информировать граждан при оформлении кредитов и заключении договоров о других банковских услугах.

«В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений»,— написал спикер в Telegram.

В апреле Центробанк рассказал о случаях подмены банковских кредитов микрозаймами при дистанционном оформлении подобных услуг. Такая практика обнаружена в шести банках. Защитники прав заемщиков считают, что банки пользуются этим для обхода регуляторных ограничений.

Подробности — в материале «Ъ» «Аккуратнее с одолжениями».