На переселение из аварийных домов Ставрополья направят 20 млн рублей

Из бюджета Ставропольского края направлено 20,2 млн руб. на переселение жителей из ветхих и аварийных домов. Финансирование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», что позволит обеспечить новым жильем 1 тыс. человек, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу краевого минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

До конца года в регионе завершится строительство четырех многоквартирных домов, предназначенных для переселения. Строительство ведется в Георгиевске (три многоквартирных дома) и в Пятигорске.

В Георгиевске жильем обеспечат 846 человек из 12 аварийных домов, в Пятигорске — 185 человек. Части граждан предоставят денежные компенсации за изъятое аварийное жилье. Старые дома, признанные аварийными, снесут за счет бюджета муниципальных образований.

Ранее сообщалось о росте объемов жилого строительства в Ставрополе в январе 2025 года. Показатель увеличился в 2,6 раза по сравнению с январем прошлого года. В январе текущего года в Ставрополе сдали в эксплуатацию 195,1 тыс. кв. метров жилья, включая индивидуальное жилищное строительство.

Николай Аксенов