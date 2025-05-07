В Прикубанском и Центральном округах Краснодара подешевела аренда квартир

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась за месяц в Прикубанском и Центральном округах Краснодара на 3,2 и 2,1% соответственно. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Яндекс Аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным исследования, наиболее доступные квартиры находятся в Прикубанском округе, где медианная ставка составляет 21,6 тыс. руб. Наиболее дорогое жилье предлагается в Западном округе — 38,9 тыс. руб.

В последний месяц в Карасунском округе Краснодара стоимость долгосрочной аренды уменьшилась всего на 0,3%, достигнув 29,8 тыс. руб. Единственным округом с положительной динамикой стал Западный, где медианная ставка выросла на 3,8%.

Количество предлагаемых для аренды квартир увеличилось в большинстве районов города. В Центральном округе прирост предложений составил 5,3%, в Карасунском — 13,3%, в Западном — 15%. Однако в Прикубанском округе наблюдался противоположный тренд — объем предложений сократился на 10,7%.

Алина Зорина