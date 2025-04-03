Краснодар стал наиболее популярным городом для проживания среди молодежи

Молодежь в возрасте 18–28 лет предпочитает жилье в небольших городах с комфортной средой или на побережье, а спрос на жизнь в мегаполисах снижается. Краснодар стал лидером предпочтений для проживания среди представителей поколения Z, говорится в исследовании ГК «Точно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Федичкина, Коммерсантъ Фото: Кристина Федичкина, Коммерсантъ

По данным опроса, 56% респондентов считают идеальным вариантом собственную квартиру, 36% — частный дом. Аренду предпочитают 8%, причем половина из них готовы делить жилье с друзьями. Среди ключевых параметров жилья участники отметили панорамные окна с видом (44%), просторные балконы (23%) и отдельные рабочие кабинеты (16%).

При выборе инфраструктуры 47% опрошенных назвали важным наличие магазинов в шаговой доступности, 25% — зеленых зон и парков, а 11% ориентируются на близость кафе, ресторанов и медицинских учреждений. Спортивные зоны значимы для 4% респондентов, а коворкинги и детская инфраструктура — всего для 2%.

Краснодар стал лидером среди предпочтительных для жизни городов, его выбрали 22% опрошенных. Сочи оказался на втором месте (18%), Санкт-Петербург — на третьем (16%), Москва уступила позиции и набрала 12%. В пятерку также вошел Новосибирск (10%), за ним следует Казань (9%).

Как отметил руководитель отдела продаж морского кластера ГК «Точно» Паруйр Варданян, молодежь активно задает тренды на проживание в курортных городах или в их непосредственной близости. Наибольший спрос среди покупателей — на квартиры в Краснодаре и малых городах края, таких как Армавир и Тихорецк. Вырос интерес и к объектам в Сочи, Анапе, Новороссийске.

Вячеслав Рыжков