В Ростове открыли обновленный монумент «Штурм» в Кумженской роще

В Ростове-на-Дону в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отреставрировали скульптурную композицию «Штурм» мемориального комплекса «Кумженская роща». Работы были выполнены при поддержке крупных компаний.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Чистяков Фото: Евгений Чистяков

Кумженский мемориал появился в 1983 году. На этом месте, где встречаются реки Дон и Мертвый Донец, располагался плацдарм советских войск. Мемориальный комплекс «Кумженская роща» — объект культурного наследия регионального значения. В его центре — монумент «Штурм», посвященный памяти воинов, павших в 1941 и 1943 годах.

Торжественное открытие обновленного памятника состоялось 6 мая с участием представителей власти, ветеранов и общественности. Мероприятие прошло в формате телемоста с Мемориальным комплексом «Журавли» в Санкт-Петербурге и ознаменовалось всероссийской акцией «Храним огонь Победы». На 80 мемориальных комплексах по всей стране одновременно зажгли Вечный огонь.

По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, ранее городской Совет ветеранов обратился к врио губернатора Дона с просьбой обустроить «Вечный огонь» в комплексе «Кумженская роща». Глава региона поставил задачу оперативно выполнить все работы. «Это место — живое напоминание о мужестве и героизме тех, кто отстоял нашу свободу в годы войны. И это пример того, как бизнес, власть и общество могут вместе сохранять наше наследие», — подчеркнул глава города.

В преддверии 80-летия Победы была отреставрирована композиция «Штурм». Обновлены скульптурная группа идущих в атаку солдат и возвышающаяся над ними 18-метровая металлическая стрела. Она указывает направление главного удара советских войск. Также были отремонтированы пьедестал и освещение памятника.

Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, реставрация «Штурма» — особо значимый проект в юбилейный год Победы. «Наша цель – не только восстановить памятник, но и создать условия, которые сделают посещение мемориала более содержательным для молодого поколения, — рассказал топ-менеджер. — К 9 мая в планах установить таблички с QR-кодом, чтобы каждый желающий с помощью смартфона смог глубже погрузиться в историю Дона».