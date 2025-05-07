Трех солдат из Удмуртии передали России в рамках обмена пленными «205 на 205»

Трех военнослужащих из Удмуртии передали российской стороне в рамках обмена пленными с Украиной, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Кушко. Обмен состоялся 6 мая по формуле «205 на 205». Сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР, vk Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР, vk

Напомним, 19 апреля между Москвой и Киевом состоялся обмен по формуле «246 на 246». Тогда из плена также вернули двух военнослужащих из Удмуртии.