На Кубани возбуждено дело о подделке документов при строительстве спортзала

Тихорецкая межрайонная прокуратура выявила факт использования подложных документов при заключении муниципального контракта на сумму 74,3 млн руб. для завершения строительства спортзала в станице Фастовецкой. По итогам проверки возбуждено уголовное дело. Сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Во время проверки прокуратура установила, что часть контрактов, представленных компанией для подтверждения опыта в конкурсной документации, фактически выполнялась другими строительными фирмами. В частности, подложным оказался договор по реконструкции учебного корпуса под общеобразовательное учреждение в Нефтекамске.

По материалам проверки органы дознания возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Кроме того, материалы направлены в УФАС по Краснодарскому краю для оценки возможных нарушений антимонопольного законодательства и решения вопроса о включении информации в реестр недостоверных сведений, предоставленных участниками закупок.

Алина Зорина