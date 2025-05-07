Две женщины и ребенок пострадали из-за возгорания самоката на Дальневосточном

Очередной пожар с несколькими пострадавшими произошел рано утром 7 мая в Невском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Дальневосточный проспект, д. 60, поступил на пульт дежурного в 05:42, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома происходило горение самоката на площади 1 кв. метр. С последствиями ЧП удалось справиться спустя полчаса силами десяти спасателей и двух единиц техники.

В результате пожара пострадали две женщины и ребенок — их пришлось госпитализировать, уточнили в МЧС. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного пожара в жилом доме на проспекте Ветеранов, в результате которого погибли два человека.

Андрей Цедрик