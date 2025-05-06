СКР возбудил уголовное дело после смертельного пожара на проспекте Ветеранов

По факту пожара в жилом доме на проспекте Ветеранов, в результате которого погибли два человека, возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Накануне вечером загорелась квартира многоэтажного дома. В больницу забрали трех петербуржцев, двое из которых впоследствии скончались.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс необходимых экспертиз»,— сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что возгорание в квартире на проспекте Ветеранов потушили почти за час.

Татьяна Титаева