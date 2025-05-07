Из украинского плена вернулись шестеро военных из Челябинской области

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной в формате «205 на 205» были освобождены шестеро военнослужащих из Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем telegram-канале.

Среди освобожденных южноуральцев жители Сосновского, Аргаяшского, Варненского, Еткульского района и Челябинска. Они находились в плену с 2024-го и начала этого года. Большинству из них 23-25 лет. Все шестеро проходили военную службу по контракту.