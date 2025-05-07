В Оренбуржье вступил в силу приговор экс-замглавы инспекции Госстройнадзора

Оставлен в силе приговор бывшему заместителю руководителя инспекции Госстройнадзора Оренбургской области. Решение вступило в силу. Постановление вынес областной суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года Ленинский районный суд Оренбурга признал бывшую чиновницу виновной в получении взятки в особо крупном размере в виде имущества ( ч. 6 ст. 290 УК РФ) и оштрафовал ее на 33,7 млн руб. Кроме того, осужденная на пять лет лишилась права занимать должности в госорганах.

Суд установил, что экс-замглавы инспекции Госстройнадзора региона отказалась выдавать ООО «Статус-СЗ» заключение о соответствии построенного компанией 17-этажного жилого дома на перекрестке улиц Карагандинская и 60 лет Октября в Оренбурге требованиям технических регламентов. На процессе выяснилось, что осужденная сделала это, чтобы получить от руководителя организации-застройщика взятку в виде однокомнатной квартиры стоимостью более 1,1 млн руб.

В итоге бывшая чиновница получила право на объект недвижимости и предоставила руководителю ООО «Статус-СЗ» соответствующую разрешительную документацию. Осужденная подала апелляционную жалобу на приговор, в которой просила суд оправдать ее. Однако инстанция отклонила доводы бывшей чиновницы.

Георгий Портнов