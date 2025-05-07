«Трактор» обыграл московское «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал четвертую победу над московским «Динамо» со счетом 4:3. Благодаря этому южноуральская команда прошла в финал Кубка Гагарина.

Матч состоялся 6 мая в Челябинске. Из «Трактора» шайбы в ворота противника забросили Василий Глотов, Максим Шабанов, оформивший дубль, и Никита Коростелев. В составе «Динамо» отличились Максим Джиошвили, Бреннан Менелл и Артем Швец-Роговой.

Счет в серии составил 4:1 в пользу «Трактора». В финале челябинская команда будет соперничать с ярославским «Локомотивом», который вышел в заключительный этап Кубка Гагарина после побед над клубами «Торпедо» (Нижний Новгород), «Авангард» (Омск) и «Салават Юлаев» (Уфа).