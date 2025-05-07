Мэрия Томска объявила конкурс на включение в резерв управленческих кадров

Мэрия Томска во второй раз объявила конкурс на включение в резерв управленческих кадров на высшие и главные группы должностей. Участники конкурса смогут претендовать на занятие должностей заместителей мэра и глав районов, начальников департаментов и управлений, глав комитетов и их заместителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

«Цель конкурса — сделать процесс поступления на муниципальную службу максимально прозрачным и привлечь к работе в администрации людей, искренне заинтересованных в развитии»,— говорится в сообщении администрации города.

Кандидаты должны иметь высшее образование, стаж муниципальной службы или опыт работы по направлению от двух до пяти лет. От будущих работников администрации ждут умения пользоваться компьютером и работать в информационно-правовых системах.

Первый подобный конкурс мэрия Томска провела в апреле 2024 года, спустя 2,5 месяца после его анонсирования. Тогда одним из победителей стала Виктория Скатова, которая была назначена на должность начальника управления экономического развития администрации Томска. Ранее она работала замначальника департамента общего образования Томской области по развитию инфраструктуры образования.

Михаил Кичанов