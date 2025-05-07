В Приамурье остановлена работа подразделений Научного центра патологии дыхания

В Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания в Благовещенске на неопределенный срок приостановлена работа пульмонологического отделения, а также палаты реанимации и интенсивной терапии. Приказ об этом в конце апреля издала директор медучреждения Елена Полянская, сообщает Amur.life.

Решение связано с уменьшением объемов оказываемой медицинской помощи на 2025 год. В администрации учреждения поясняли, что федеральный фонд ОМС выделил центру в 2025 году объемы на оказание специализированной медицинской помощи в размере 30% от объемов 2024 года.

В пульмонологическом отделении, рассчитанном на 55 коек, получали лечение пациенты в том числе с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы в острой стадии, к которым относятся бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Решением предусмотрено, что в рабочее время сотрудники обязаны находиться на рабочих местах. Оплата труда составит две трети от ставки. Сотрудники отделения массово уходят в отпуска, чтобы не потерять в деньгах, ищут другую работу. Месяц назад они получили уведомления об изменении условий трудового договора, в которых также со ссылкой на недостаточное финансирование их уведомили, что с 1 июня работать они будут на 0,1 ставки.

Анна Яшина, Благовещенск