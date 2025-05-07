Деловая программа Российско-Китайского форума в Хабаровске включает 20 сессий

На официальном сайте Российско-Китайского форума, который пройдет 19-20 мая в Хабаровске, опубликована деловая программа. В нее включено более 20 тематических сессий. Основная тема форума декларирована девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова».

«Сейчас существует 59 проектов на ТОР и в свободном порту Владивосток с общим объемом инвестиций более 1 трлн рублей. Наши страны связали два трансграничных моста через реку Амур. Еще одним успешным совместным проектом может стать общее освоение острова Большой Уссурийский»,— приводятся в сообщении слова зампреда правительства — полпреда президента РФ в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева.

КНР принадлежит западная часть острова на Амуре, восточная входит в городскую черту Хабаровска. С 2006 года российские власти предлагали несколько проектов развития территории, а в 2018-м обсуждалось создание ОЭЗ. В 2022 году сообщалось о намерении предложить КНР создать там зону свободной торговли. Однако ни одна из идей развития территории не была реализована.

Как сообщается, участники форума (представители власти, бизнеса, эксперты и ученые двух стран) обсудят кооперацию в промышленности, инвестиционной деятельности, транспортной и логистической сфере, туризме, торговле. Всего на форуме ожидается свыше тысячи участников.

Эрнест Филипповский, Хабаровск