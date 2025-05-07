«Интер» возвращается в финал

Первым финалистом Лиги чемпионов стал миланский «Интер». Вторая встреча его полуфинального противостояния с «Барселоной» получилась еще более яркой, чем первая, завершившаяся со счетом 3:3. В Милане хозяева вели — 2:0, уступали — 2:3, сравняли счет в компенсированное время, а в дополнительное время забили решающий гол и победили — 4:3. Таким образом, два года спустя после поражения от «Манчестер Сити» миланцы снова поспорят за звание сильнейшей клубной команды Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист «Интера» Давиде Фраттези (второй справа) забивает решающий гол

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Футболист «Интера» Давиде Фраттези (второй справа) забивает решающий гол

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По сравнению с первым матчем в стартовых составах участников этого эпического полуфинального противоборства произошло лишь одно изменение. На правом фланге обороны «Барселоны» вместо Жюля Кунде, получившего неделю назад повреждение левого бедра, вышел Эрик Гарсия. Кроме того, в запасе у испанского клуба оказался Роберт Левандовский, пропустивший около двух недель из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. Выпускать на поле своего главного бомбардира сразу главный тренер Ханс-Дитер Флик в данном случае не рискнул.

В отличие от встречи в Барселоне, которая стартовала мгновенной голевой атакой «Интера», соперники входили в игру довольно осторожно. Первый удар в створ ворот Ламин Ямаль нанес лишь через четверть часа после начала матча, но Янн Зоммер легко ликвидировал эту минимальную угрозу. Забегая вперед, следует отметить, что дуэль 17-летнего испанца и 36-летнего швейцарца будет длиться весь матч, и Зоммер выйдет из нее победителем по всем статьям, хотя порой его юному визави, одному из претендентов на следующий «Золотой мяч», откровенно не везло.

В целом инициативой поначалу владела «Барселона», однако «Интер» отвечал острыми выпадами. Именно он и открыл счет.

На 21-й минуте Федерико Димарко в центре поля отобрал мяч у Френки де Йонга и выполнил разрезающую передачу на Дензела Дюмфриса, а тот следующим пасом сделал так, что свой девятый гол в этом турнире Лаутаро Мартинес забивал в пустые ворота.

Игра раскрылась. Неутомимый Ламин Ямаль и Дани Ольмо угрожали воротам хозяев, хотя те тоже не тушевались. После сильных ударов низом Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу мяч пролетал рядом со штангами, а в конце первого тайма «Интер» удвоил свое преимущество. Пытаясь дотянуться до мяча, защитник гостей Пау Кубарси сбил в своей штрафной Лаутаро Мартинеса, и Чалханоглу правой ногой четко реализовал пенальти, который главный судья Шимон Марциняк назначил после использования VAR.

Ответного гола «Барселоны» пришлось ждать примерно полчаса, причем половину этого времени составил перерыв. Отбивая очередную атаку гостей, футболисты «Интера» действовали слишком беззубо, Жерар Мартин навесил с левого фланга, и Эрик Гарсия в прыжке слету сочно вколотил мяч в чужие ворота. Спустя пять минут «Барселона» в молниеносной контратаке три в два имела стопроцентный шанс сравнять счет, Гарсия был близок к дублю, но на этот раз Зоммер чудом среагировал на его удар.

Тем не менее, картина игры быстро менялась. В середине второго тайма «Интеру» стало совсем тяжко, его атаки потеряли стройность, и «Барселона» целиком взяла ситуацию под свой контроль.

На 60-й минуте на очередной навес Жерара Мартина с левого фланга откликнулся Дани Ольмо, восстановивший равновесие. А потом на протяжении примерно двадцати минут поймавший кураж Ламин Ямаль держал в бешеном напряжении Зоммера, который, выручая партнеров, несколько раз вытягивался в струну.

То, что не удалось Ламину Ямалю, сделал Рафинья. На 87-й минуте он с помощью Педри вышел на убойную позицию, первым ударом в упор не смог пробить Зоммера, но повторным поразил дальний угол, выведя «Барселону» вперед. Если бы вскоре после очередного дальнего выстрела Ламина Ямаля мяч угодил не в штангу, а в ворота, «Интер» уже не успел бы отыграться. Но в то мгновение удача была на его стороне, а на третьей минуте компенсированного времени Зоммер начал очередную атаку своей команды. Ее продолжил один из главных действующих лиц этого полуфинального противостояния Дюмфрис. Использовав нерасторопность замешкавшегося Жерара Мартина на левом фланге обороны «Барселоны», он нашел в чужой штрафной Франческо Ачерби, который в борьбе с Рональдом Араухо идеальным по исполнению ударом в касание перевел игру в дополнительное время.

Оно проходило с участием Левандовского, который к тому времени вышел на замену. Но забить решающий гол было суждено не ему, а резервисту «Интера» Давиде Фраттези.

Завершая комбинацию, которую начал продравшийся по правому флангу атаки Маркюс Тюрам, а продолжил Мехди Тареми, он выдержал паузу и основательно прицелившись, хладнокровно переиграл Войцеха Щенсного.

Во второй половине дополнительного времени Фраттези мог отличиться повторно, но вратарь «Барселоны» не позволил ему сделать этого. Однако куда чаще блистал Зоммер, который безошибочным выбором позиции и великолепной реакцией вконец обескуражил несчастного Ламина Ямаля. В итоге — 4:3, и в финал Лиги чемпионов во второй раз за три года продрался «Интер» Симоне Индзаги. Причем сейчас у итальянского специалиста гораздо больше шансов взять главный еврокубок. Ведь соперником его команды в решающем матче, который пройдет 31 мая в Мюнхене, будет не «Манчестер Сити», выглядевший в 2023 году явным фаворитом, а «Пари Сен-Жермен» или лондонский «Арсенал».

Евгений Федяков