В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Во вторник вечером, 6 мая, в аэропорту Сочи с 22:03 были введены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

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Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, меры носят профилактический характер и связаны с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации. В аэропорту подчеркнули, что все службы функционируют в штатном режиме и готовы к возобновлению работы после отмены ограничений.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. В частности, об угрозе жителей предупредил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Вячеслав Рыжков