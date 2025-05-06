В Новороссийске объявили ракетную опасность

Сигнал «Внимание всем» прозвучал в Новороссийске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Жителей города просят сохранять спокойствие и принять все меры предосторожности. Нельзя подходить к окнам, если находитесь в помещении, необходимо укрыться в комнате без окон. На улице рекомендуется спрятаться в цоколе ближайшего здания или подземного перехода.

Ранее воздушную тревогу объявили в Севастополе. Жители Краснодара также получили сообщения о ракетной опасности.

Алина Зорина