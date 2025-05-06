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Коммерсантъ FM
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ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над казанским УНИКСом в первом матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ до четырех побед.

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Встреча завершилась со счетом 67:56. Наиболее результативными игроками стали центровой УНИКСа Исмаэль Бако, его одноклубник разыгрывающий Маркос Найт и разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр. Каждый из них набрал по 16 очков.

Серия продолжится 8 мая. Второй матч также состоится в Москве.

ЦСКА и УНИКС встречаются в play-off Единой лиги ВТБ второй сезон подряд. В прошлогодней финальной серии армейцы оказались сильнее со счетом 4:1.

Роман Левищев

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