ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над казанским УНИКСом в первом матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ до четырех побед.

Встреча завершилась со счетом 67:56. Наиболее результативными игроками стали центровой УНИКСа Исмаэль Бако, его одноклубник разыгрывающий Маркос Найт и разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр. Каждый из них набрал по 16 очков.

Серия продолжится 8 мая. Второй матч также состоится в Москве.

ЦСКА и УНИКС встречаются в play-off Единой лиги ВТБ второй сезон подряд. В прошлогодней финальной серии армейцы оказались сильнее со счетом 4:1.

Роман Левищев