На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта. В регионе объявлена воздушная тревога. Об изменениях в движении сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.
Ракетную опасность также объявили в Новороссийске и Краснодаре. Около 18:40 мск над Республикой Крым сбили беспилотник.