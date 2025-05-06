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На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта. В регионе объявлена воздушная тревога. Об изменениях в движении сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Ракетную опасность также объявили в Новороссийске и Краснодаре. Около 18:40 мск над Республикой Крым сбили беспилотник.

Алина Зорина

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