В Краснодаре объявили ракетную опасность

Вечером во вторник, 6 мая, в Краснодаре объявили сигнал «Ракетная опасность». Предупреждение разослала система РСЧС.

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Гражданам советуют сохранять спокойствие и быть бдительными. Рекомендуется избегать открытых мест на улице, зайти в закрытое помещение без окон и оставаться там до получения сигнала отбоя.

Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности, которые регулярно получают горожане. Отмечалось, что поступивший сигнал о беспилотной опасности не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта.

Алина Зорина