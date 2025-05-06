В Краснодаре объявили ракетную опасность
Вечером во вторник, 6 мая, в Краснодаре объявили сигнал «Ракетная опасность». Предупреждение разослала система РСЧС.
Фото: Евгений Киселев
Гражданам советуют сохранять спокойствие и быть бдительными. Рекомендуется избегать открытых мест на улице, зайти в закрытое помещение без окон и оставаться там до получения сигнала отбоя.
Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности, которые регулярно получают горожане. Отмечалось, что поступивший сигнал о беспилотной опасности не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта.