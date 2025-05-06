В Ростове прошла первая служба в главном соборе Южного военного округа

В Ростове-на-Дону, в центральном храме Южного военного округа на ул. 339-й Стрелковой Дивизии , 6 мая прошел первый молебен. Он состоялся после завершения в апреле скульптурной композиции из мозаики на куполе, кропотливо собранной из 3,5 млн кусочков смальты. Божественную литургию провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Богослужение было приурочено ко Дню памяти святого Георгия Победоносца, который православные христиане празднуют 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отсчет истории основного храма Южного военного округа начался 23 года тому назад: 6 апреля 2002 года проект был одобрен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 6 мая того же года состоялось освящение закладного камня»,– сообщил «Ъ-Ростов» настоятель храма протоиерей Валерий Волощук.

Настоятель пояснил, отправной точкой для проекта послужил Свято-Троицкий храм, находящийся в х. Дядин Белокалитвинского района Ростовской области. Колокола храма были отлиты на пожертвования личного состава войск Южного военного округа. При приходе отрыли школу церковных искусств и флористическую мастерскую.

Ожидается, что к октябрю 2025 года будет закончено оформление апсиды. После завершения всех строительных и отделочных работ храм сможет принять одновременно до 2 тыс. верующих.

Валентина Любашенко