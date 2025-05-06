Оман: США и хуситы договорились о прекращении огня

США и йеменские хуситы достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Омана, сообщил министр иностранных дел султаната Бадр бин Хамад Аль Бусаиди. По его словам, стороны пообещали не атаковать друг друга и обеспечить безопасность судоходства в Красном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«После недавних обсуждений и контактов усилия, направленные на деэскалацию, привели к заключению соглашения о прекращении огня между двумя сторонами»,— сказал Бадр бин Хамад Аль Бусаиди (цитата по AFP).

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты прекратят бомбардировки по йеменским хуситам, поскольку те «капитулировали» и пообещали больше не атаковать суда в Красном море.

Начавшиеся 15 марта по приказу Дональда Трампа бомбардировки позиций хуситов объяснялись необходимостью восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе. С осени 2023 года хуситы атаковали суда в поддержку палестинского «Хамаса».

Лусине Баласян