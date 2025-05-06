В Литературном квартале к 80-летию Победы открылась выставка «Всполохи»

В Екатеринбурге в обновленном после реконструкции музее «Литературная жизнь Урала XX века» (Литературный квартал) открылась выставка «Всполохи», посвященная воспоминаниям уральских писателей о Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Всполохи» в музее «Литературная жизнь Урала XX века» Фото: Анастасия Брагина Выставка «Всполохи» в музее «Литературная жизнь Урала XX века» Фото: Анастасия Брагина Следующая фотография 1 / 2 Выставка «Всполохи» в музее «Литературная жизнь Урала XX века» Фото: Анастасия Брагина Выставка «Всполохи» в музее «Литературная жизнь Урала XX века» Фото: Анастасия Брагина

Выставочный зал оформлен в виде землянки, в которой жили бойцы Красной Армии. В зале звучат голоса уральских писателей Венедикта Станцева, Майи Никулиной, Владимира Блинова, Анжелины Рязановой, рассказывающих и о фронте, и о тыле.

Актерами озвучены стихи Константина Реута, Николая Куштума, Владислава Занадворова, рассказы Семена Шмерлинга, Юрия Левина, повести Вадима Очеретина и других авторов. Слайды с их фотопортретами показывают, как изменились их лица за время войны.

«Основная мысль экспозиции — чтобы этого не повторилось. Такая тяжелая война не должна повториться. Ее нужно показывать очень тяжелую, грязную, настоящую, гипернатуралистичную»,— считает заведующий музея Александр Эльстон-Бирон.

Выставка работает до 15 июля.

Анастасия Брагина