В Ярославле подробно рассказали о формате «Бессмертного полка»

В Ярославле 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка», которое последний раз проводили в очном формате в 2022 году. В мэрии сообщили, что протяженность маршрута составит 2,5 км, колонна пройдет по улице Советской — от шинного завода до Вечного огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Сбор участников назначен на 10:00. По пути следования колонны будет шесть точек входа — с Республиканского проезда (в районе разворотного кольца и остановки транспорта «Шинный завод»), проспекта Ленина и улицы Победы. На входах участники пройдут досмотры, с собой запрещено брать любые жидкости, колющие предметы, огнеопасные и взрывчатые, наркотические и ядовитые вещества, любые виды оружия.

В 11:15 точки входа закроют, и колонна стартует. Весь маршрут участников акции будут сопровождать более 100 сотрудников частных охранных организаций и курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. К 11:45 колонна выйдет на Советскую площадь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маршрут "Бессмертного полка"

Фото: мэрия Ярославля Маршрут "Бессмертного полка"

Фото: мэрия Ярославля

Алла Чижова