Триумф, которого не случилось

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Соколов

Фото: из личного архива Артем Соколов

Фото: из личного архива

На заре существования послевоенной Германии Конрад Аденауэр был в шаге от того, чтобы упустить титул первого канцлера ФРГ. Голосование в Бундестаге за его кандидатуру завершилось с минимальным большинством в один голос. Как иронично отмечал сам Аденауэр, этот голос был его собственный.

Тем не менее кандидатура первого канцлера была утверждена с первой попытки. Больше подобных интриг в немецкой политической истории не было. Кандидаты в канцлеры получали необходимое большинство голосов без лишних трудностей. Процедура голосования в Бундестаге превратилась в технический официоз.

Тем неожиданнее оказался слом этой привычной нормы. К удивлению соратников и оппонентов, кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц не получил необходимого абсолютного большинства голосов депутатов в первом туре.

К весне 2025 года он уже не выглядел «суперзвездой», как в первые месяцы после возвращения в большую политику. Однако ожидалось, что консенсус по его канцлерству уже достигнут и скромного парламентского большинства у ХДС/ХСС и СДПГ хватит для спокойного начала работы нового правительства. Как оказалось, эти прогнозы были ошибочными.

Пример Мерца показывает, что вернуться в большую немецкую политику гораздо сложнее, чем уйти из нее. Финансовый достаток и широкие связи в бизнесе имеют здесь свои ограниченные пределы влияния. Еще во время работы последнего меркелевского кабинета Мерц предлагал собственную кандидатуру на пост министра экономики, но был решительно отвергнут своей давней противницей. Лишь с третьего раза ему удалось добиться лидерства в ХДС в ходе внутрипартийного голосования. И то в условиях, когда партия уже лежала в руинах после ухода Меркель и обидного поражения на выборах осенью 2021 года.

Персональный рейтинг Мерца рос медленно, и долгое время его канцлерские амбиции оставались под вопросом.

Его обвиняли в старомодном консерватизме, отсутствии опыта государственного управления, упрямстве и не всегда контролируемых эмоциях. Совместное голосование с «Альтернативой для Германии» (АдГ) по инициативам, направленным на ужесточение миграционного законодательства, дало повод для обвинений в разрушении «брандмауэра» вокруг правых популистов.

Финальным аккордом сопротивления немецкого политикума настырному Фридриху Мерцу стал скандальный провал голосования по его кандидатуре на пост канцлера. Скорее всего, удар нанесли его собственные однопартийцы, недовольные распределением министерских постов или до сих пор рассматривающие Мерца как чужака. Затаившиеся «меркелианцы» недовольны разговорами о «консервативном повороте» партии. Христианские демократы из восточных федеральных земель, напротив, считают себя незаслуженно забытыми Мерцем, действующим как классический политик-«весси». Есть недовольные и среди партийной молодежи.

Несмотря на то что в итоге все закончилось благополучно и Мерц получил свое долгожданное канцлерство, триумфального возвращения не получилось. Парламентское большинство у «малой» коалиции не только хрупкое, но еще и нестабильное. Несмотря на образ «сильного лидера», в действительности Мерц не может навести дисциплину даже в собственной партии — скверные условия для начала работы нового правительства, перед которым стоят серьезные задачи по антикризисной работе.

Главной претензией к прошлой «светофорной» коалиции была рассогласованность ее действий. Ответственным за хаос был назначен «слабый» канцлер Олаф Шольц, который не смог примирить СДПГ, «зеленых» и немецких либералов.

Теперь выходит, что от пробуксовки не застрахован и многократно проверенный в деле альянс ХДС/ХСС и социал-демократов, а сам Мерц ничуть не лучше Шольца.

В конечном счете мир немецкой политики пожинает бурю, ответственность за которую несет только он сам. Давление на оппозиционные силы, высшей точкой которого стал бойкот партии «Альтернатива для Германии», сократил пространство для дискуссии. Фордовский принцип свободы выбора цвета автомобиля при условии, что этот цвет черный, в политической сфере рано или поздно приводит к разочарованию покупателя. Особенно если он настойчиво просит новый цвет. Например, синий.

Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО