Лукашенко: ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным и без колебаний

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит иностранного вторжения на территорию республики. Он сказал, что не хочет войны, но будет действовать решительно в случае нападения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Я знаю свое место в этой войне, не дай бог она случится. Но вы должны знать: не дай бог хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный. Вы это должны знать»,— сказал Александр Лукашенко на собрании, посвященном 80-летию Победы(цитата по БЕЛТА). По его словам, Белоруссия обладает всеми необходимыми средствами для защиты.

Президент добавил, что европейские страны «страшно боятся» самоотверженности армий стран СНГ. Он считает, что это связано с подвигами советского народа в период Великой Отечественной войны.

Екатерина Отрашкевич