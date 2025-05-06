Петербуржцев предупредили об осадках в виде мокрого снега 7 мая
В среду, 7 мая, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупредили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ
По прогнозу специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день в городе местами ждут осадков в виде мокрого снега. На дорогах ожидается сложная обстановка. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными во избежание риска возникновения ДТП.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что в последний раз петербуржцев предупреждали о мокром снеге в понедельник, 5 мая, однако в тот день его в городе не было.