В МЧС петербуржцев предупредили о мокром снеге, дожде и порывах ветра до 15 м/с

В понедельник, 5 мая, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом горожан предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день в город придут осадки в виде мокрого снега и дождя. Также прогнозируется сильный порывистый ветер, его скорость может достигать 15 метров в секунду.

Ранее «Ъ-СПб» писал о погоде на 4 мая. В этот день петербуржцам пообещали облачность и кратковременные дожди.

Дарья Астанина