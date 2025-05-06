В белгородском Старом Осколе начался капитальный ремонт медицинского колледжа

В белгородском Старом Осколе в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» начался капитальный ремонт медицинского колледжа. На работы выделены более 360 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Прежде всего, предполагается отремонтировать первый корпус: строители полностью заменят инженерные коммуникации, обновят кровлю, фасад и внутренние помещения. На время работ 500 студентов переведены из здания в другие учебные заведения без перерыва в образовательном процессе. Всего за два года предполагается отремонтировать три корпуса.

«Я уверен, что студенты и преподаватели по достоинству оценят изменения. Если не ошибаюсь, в Старооскольском медицинском колледже последние 50 лет капитальный ремонт не проводился»,— отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Старооскольский медицинский колледж — базовое учреждение образовательного медицинского кластера — победил в федеральном проекте «Профессионалитет». В рамках этого проекта правительство РФ выделило 1 млрд руб. на создание новых образовательно-производственных кластеров в 13 регионах.

Кроме медицинского, в Белгородской области будет создан машиностроительный кластер на базе Старооскольского индустриально-технологического техникума. Регион получит 74 млн руб. из федерального бюджета, еще 33 млн руб. выделит Стойленский ГОК.

Юрий Голубь