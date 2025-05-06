Регионы ответят за некоммерческий сектор

Минэкономразвития намерено обновить перечень критериев, по которым оценивает уровень поддержки некоммерческих организаций (НКО) и социальных предпринимателей в регионах России. В ведомстве разработали более 20 новых показателей, которые отражают в том числе степень доступа НКО к бюджетному финансированию: чем она выше, тем выше в рейтинге будет регион. Эксперты из НКО называют такой подход «системным и объективным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министерство экономического развития РФ подготовило проект распоряжения правительства об утверждении перечня показателей, используемых для формирования рейтинга субъектов РФ по уровню поддержки социально ориентированных НКО. Документ опубликован 6 мая на regulation.gov.

Минэкономразвития формирует рейтинг субъектов по итогам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства с 2017 года.

Действующий перечень, опубликованный в 2021 году, включает в себя 20 показателей, новый — 33. В пояснительной записке говорится, что «с целью сохранения преемственности» семь критериев остались без изменений, четыре — незначительно скорректированы «для повышения обоснованности и объективности». Это, например, такие показатели, как количество социально ориентированных НКО и количество социальных предприятий на 10 тыс. населения.

В проект распоряжения включены 19 новых показателей, связанных с обеспечением доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Так, появились критерии «доля государственного финансирования деятельности СОНКО из бюджета субъекта РФ в общем объеме расходов» и «доля средств, переданных негосударственным поставщикам на оказание услуг в сфере образования, а также на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми».

В пояснительной записке уточняется, что на основании предложений субъектов РФ в проект распоряжения внесены еще три новых показателя.

Это наличие в регионе нормативно-правового акта, предусматривающего систему рейтингования муниципальных образований по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, доля негосударственных поставщиков, предоставляющих государственные услуги в социальной сфере, и доля детей, получивших услуги по социальному сертификату дополнительного образования в таких организациях.

«Мы продолжаем проводить мониторинг регионов по работе с СОНКО и социальными предпринимателями. На основе этого мониторинга министерство составляет рейтинг субъектов России, который позволяет проанализировать состояние сектора в регионах, динамику развития, выделить лучшие региональные практики»,— пояснила “Ъ” замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен (область стала лидером рейтинга в 2023 году) отмечает, что подход ведомства позволяет выстраивать региональную поддержку СОНКО, «ориентируясь на лучшие практики». Государство, по ее словам, «подхватывает» многие проекты благотворительных организаций, «поэтому изменения рейтинга, предложенные Минэкономразвития,— это то самое "чувство ритма", перемен, которые объективно происходят».

«Важно, что показатели рейтинга измеряют не процесс, а действительные результаты. И если пять лет назад были регионы, где совсем мало знали о некоммерческих проектах, то сегодня таких уже нет»,— говорит она.

Гендиректор благотворительного фонда «Доброта Севера», председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова считает, что обновленный рейтинг демонстрирует стремление государства к более системной и объективной оценке условий, создаваемых регионами для развития СОНКО и социального предпринимательства. «Оценивается не только наличие программ поддержки, но и их фактическое финансирование, кассовое исполнение, вовлеченность муниципалитетов, наличие ресурсных центров, доля НКО в оказании услуг в социальной сфере. Это позволяет видеть не декларации, а реальное включение СОНКО в экосистему социальной поддержки»,— говорит госпожа Тополева-Солдунова.

Наталья Костарнова