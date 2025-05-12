Непроверочная работа

Мотовилихинский райсуд опубликовал мотивированное решение, которым Пермскому государственному национальному исследовательскому университету было отказано во взыскании с экс-ректора Дмитрия Красильникова 2,219 млн руб. По мнению ПГНИУ, эта сумма была необоснованно выплачена в качестве стимулирующих выплат сотрудникам. При этом для производства выплат оценить показатели их работы должна была двухуровневая комиссия, заседания которой не проводились. Суд согласился с позицией ответчика, что бывший ректор имел право назначать стимулирующие выплаты. Кроме того, истец вовремя не провел предусмотренную трудовым законодательством проверку, это было сделано только после подачи иска. Эксперты полагают, что шансы обжаловать это решение низки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иск о взыскании более 2,2 млн руб. с бывшего ректора Дмитрия Красильникова Пермский университет направил еще осенью прошлого года, изначально в Арбитражный суд Пермского края. Последний счел, что это дело должен рассматривать суд общей юрисдикции, где оно оказалось лишь через несколько месяцев. Как считают в ПГНИУ, господин Красильников, будучи главой вуза, причинил учреждению убытки, необоснованно издав приказы о назначении стимулирующих выплат ряду сотрудников. По мнению представителей вуза, выплаты были неправомерны, поскольку были произведены без заключений двухуровневой комиссии, которая должна оценивать эффективность труда сотрудников и составлять соответствующие протоколы. Это требование было закреплено в положении о производстве указанных выплат университета, а также в допсоглашениях к трудовым договорам с работниками.

Напомним, Дмитрий Красильников возглавил ПГНИУ в июле 2020 года в статусе исполняющего обязанности. В мае 2021-го был утвержден в этой должности на постоянной основе, а в феврале 2023 года покинул должность по состоянию здоровья. К тому времени он был фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту массового убийства на территории кампуса 20 сентября 2021 года (первокурсник Тимур Бекмансуров застрелил шесть человек, еще несколько десятков получили ранения и травмы).

Истец также указал, что нарушения при выплате надбавок были установлены в ходе проверки управления федерального казначейства. В результате учебное заведение было вынуждено вернуть в бюджет 2,2 млн руб. ПГНИУ также ссылался на то, что к выводам о причинении ущерба университету пришла комиссия вуза, а господин Красильников на предложение дать пояснения в рамках проверки не отреагировал.

Сам Дмитрий Красильников исковые требования не признал. В итоге суд с доводами ответчиков согласился. Как говорится в решении, господин Красильников имел право издавать приказы о надбавках в силу полномочий главы университета. Заседаний двухуровневой комиссии действительно не проводилось, но поскольку сотрудники работали без замечаний, то они имели право получить стимулирующие выплаты, оснований для их снижения не имелось. Кроме того, в дело не были представлены доказательства недобросовестности или неразумности действий бывшего ректора. При этом ссылка, что при проверке казначейством были установлены нарушения, не является безусловным основанием для взыскания перечисленной в бюджет суммы с ответчика.

Отдельно суд остановился на процедуре, в ходе которой была установлена сумма предполагаемого ущерба. В решении указывается, что согласно ст. 247 Трудового кодекса работодатель обязан для принятия решения о возмещении ущерба провести проверку, в ходе которой должны быть установлены причины возникновения ущерба и его размер. Также он должен истребовать у работника соответствующее объяснение. В данном случае проверка была начата уже после того, как был подан иск о взыскании денежных средств. Суд сделал вывод, что проверка по процедуре, описанной в Трудовом кодексе, не проводилась. «Таким образом, из представленных документов следует, что истцом нарушен порядок привлечения ответчика к ответственности по взысканию убытков»,— указывается в решении.

«Любое формальное нарушение работодателем установленной законом процедуры при привлечении работника, в том числе руководителя организации, к материальной ответственности для суда может стать основанием для отказа во взыскании ущерба с работника»,— отмечает партнер и соруководитель практики трудового и миграционного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Георгий Мжавандзе. В данном случае, считает юрист, процедура привлечения к материальной ответственности была существенно нарушена.

По его словам, теоретически истец может «зацепиться» за вывод первой инстанции об отсутствии доказательств незаконности выплаты работникам стимулирующих выплат, поскольку требование о получении одобрения двухуровневой комиссии было установлено в дополнительных соглашениях. «Учитывая общий тренд поддержки работников в трудовых спорах, а также нарушение процедуры привлечения бывшего ректора к материальной ответственности, шансы на успех в апелляции низкие. Впрочем, чудеса случаются»,— полагает эксперт.

Дмитрий Астахов